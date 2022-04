Risi v generalki pred SP premagali še galske peteline

To je bil že drugi obračun s članico elitne skupine v treh dneh in oba so Slovenci dobili. V četrtek so v Tablji namreč premagali Italijo z 2:1, takrat sta bila za izbrance Matjaža Kopitarja uspešna Robert Sabolič in Tadej Čimžar. Danes pa so se Slovenci pomerili še s Francijo, ta je priložnost za nastop med elito dobila po odločitvi krovne zveze IIHF, ki je letos s SP na Finskem izključila Rusijo in Belorusijo, namesto njiju pa na SP premaknila Francijo in Avstrijo. Slovenci so tako na domačem SP ostali brez načrtovane tekme s Francozi, so se pa z njimi pomerili danes in jih premagali. Predvsem zaradi boljše igre v uvodni tretjini, ko so bili aktivnejši in nevarnejši. Premoč je najprej kronal Blaž Gregorc v deveti minuti, Tadej Čimžar pa je v 14. povišal vodstvo na 2:0.