Risi po preobratu vendarle do zmage v Oslu

Na ZOI so risi igrali v Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018, na novo priložnost pa bodo morali počakati najmanj do Milana in Cortine d'Ampezzo, ki organizirata igre leta 2026. Risi so vse možnosti za Peking izgubili v četrtek in petek, ko so izgubili proti Danski s 3:4 in domačinom Norvežanom s 4:7. Vseeno pa so zadnjo tekmo Slovenci vzeli resno, saj bodo Korejci tekmeci tudi naslednje leto na svetovnem prvenstvu divizije 1 v Ljubljani. Proti najbolj skromnemu tekmecu v skupini so Slovenci začeli bolje kot na prejšnjih dveh tekmah, a ploščka kljub številnim lepim priložnostim niso spravili za hrbet razpoloženega Matta Daltona v vratih Južne Koreje. Tudi Korejci so ob redkih prehodih v slovensko tretjino nekajkrat nevarno sprožili v igri 5 na 5. V zadnji minuti prvega dela pa so azijski predstavniki izkoristili slabše posredovanje Matije Pintariča v vratih slovenske izbrane vrste in povedli z igralcem več na ledu. Slovenci so se še naprej mučili s tekmeci, sredi druge tretjine pa vendarle strli Daltona v vratih in povedli, potem ko so imeli najprej prednost dveh, nato pa še enega igralca na ledu. Pod prvi zadetek se je podpisal Žiga Jeglič, pod drugega vsega dve minuti kasneje pa Rok Tičar. Obema je asistiral Anže Kopitar.