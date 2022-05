Risi ne bežijo od vloge favoritov: Načrt je samo eden – premagati vse

Za optimizem pred domačim tekmovanjem sta poskrbeli zadnji pripravljali tekmi. V soboto je Slovenija na Bledu premagala Francijo z 2:0, dva dni prej pa v Tablji Italijo z 2:1. Obe reprezentanci sta letos članici elitne skupine in se pripravljata na SP, ki se bo na Finskem začelo sredi maja. Francija je sicer priložnost za nastop med elito dobila šele po odločitvi krovne zveze IIHF, ki je izključila Rusijo in Belorusijo, namesto njiju pa v SP vključila Francijo in Avstrijo. Na preostalih treh prijateljskih tekmah so Slovenci na gostovanjih premagali Madžarsko, s katero bodo tudi igrali na SP (3:0), pa tudi Romunijo (3:0), prav tako tekmico na SP, izgubili pa le proti Japonski po podaljšku s 3:4. "Prvenstvo pričakujemo pozitivno. Za seboj imamo zelo dobre priprave, imeli smo nekaj dobrih tekem. Vsi smo zdravi, kar je najbolj važno. Zdaj smo opravili zadnji trening in smo pripravljeni na start," je po zadnjem treningu v Tivoliju razmišljal Rok Tičar in jasno predstavil cilj na SP: "Načrt je samo eden: premagati vse in se osredotočiti na vsako tekmo. Spoštujemo nasprotnike, igramo pa svoj hokej in želimo zmagati na vsaki tekmi. Priprave so bile dobre, prejemali smo malo golov. Delamo dobre stvari, tako kot se dogovorimo pred tekmo, in mislim, da bo tako tudi jutri." Igralci so končno dočakali prvenstvo doma: "Malo starejši smo že, pritiska in metuljčkov v trebuhu ni več. Je pa lepo, da smo spet v Ljubljani, zmeraj je čast igrati za reprezentanco. Doma je vedno nekaj posebnega, tu so navijači, družina, prijatelji ... To nam da še več energije."