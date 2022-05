Risi brez presežkov v igri do zmage proti Litvi

Slovenska reprezentanca je domače tekmovanje začela po pričakovanjih. Z Litvo, ki je šele po odločitvi krovne zveze IIHF prišla na letošnje SP, so upravičili status favoritov in prišli do zmage, ki sicer na koncu ni bila visoka, a uspeh Slovenije ni bil ogrožen. Za uvod v dogajanje v Ljubljani so popoldne prvo tekmo igrali Madžari in Korejci, slovenski vzhodni sosedje so zmagali visoko s 5:1. Selektor Matjaž Kopitar za prvo tekmo še ni zapolnil vseh mest, ki jih ima ekipa na voljo na SP. Prijavil je le šest branilcev in 12 napadalcev, vratarja sta bila Gašper Krošelj in Matija Pintarič.

Uvod sicer ni bil najboljši. V prvi tretjini so se Slovenci mučili z borbenimi Litovci in si stežka pripravljali priložnosti. Ob dveh slovenskih izključitvah so bili nevarni tudi tekmeci, tako da je imel nekaj dela tudi Pintarič, a je potem na olajšanje domače zasedbe vratarja Mantasa Armalisa le premagal Miha Verlič. Nadaljevanje je bilo nato takšno, kot so ga domači navijači pričakovali. Slovenija je močno pritisnila, sad takšne igre je bil hiter gol po strelu s strani Anžeta Kuralta v 22. minuti. Priložnosti so si zatem kar sledile, Litovci po nekaj minut niso mogli iz svoje obrambne tretjine, imeli pa so razpoloženega vratarja, ki je preprečeval višje slovensko vodstvo. A za 3:0 so Slovenci le poskrbeli, zadel je Blaž Tomaževič, blizu pa so bili še Ken Ograjenšek, Žiga Jeglič ter Luka Maver, slednji pa je imel tudi najlepšo priložnost ob edini slovenski prednosti igralca več v tem delu.

Zadnja tretjina je bil bolj podobna prvi. Slovenci so spet nekoliko manj pritiskali, Litva je bila bolj enakovredna, še vedno pa je njihov vratar ustavljal večino nevarnih strelov (na koncu je imel 44 obramb) Slovenije. V 53. minuti ga je nato za povišanje vodstva vendarle premagal Maver. Ni pa Sloveniji uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, saj je Litva v 56. minuti ob prednosti igralca več dosegla gol za 4:1. A to le ni bil končni izid; pri domačih bi lahko v zadnji minuti Robert Sabolič dosegel še petega, so pa na drugi strani Litovci tik pred koncem izkoristili nezbranost slovenske obrambe in močno omilili poraz.

Izida:

Slovenija - Litva 4:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Verlič 14., Kuralt 22., Tomaževič 30., Koblar 53.; Bendzius 56., Krakauskas 60.



Madžarska - Južna Koreja 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Fejec 7., Sofron 8., Erdely 24., 28., 31.; S. Kim 58.