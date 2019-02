Rjoju Kobajaši zanesljivo zmagal v Willingenu, Timi Zajc osmi

Japonec Ryoyu Kobayaši (274,4 točke) je zmagovalec druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu. Vodilni v skupnem seštevku je do 11. zmage v sezoni prišel s skoraj 22 točkami prednosti pred drugouvrščenim Nemcem Markusom Eisnbichlerjem in več kot 24 točkami pred Poljakom Piotrom Žylo. V finalu so skakali trije Slovenci.

Rjoju Kobajaši FOTO: AP

Na zadnji tekmi smučarjev skakalcev pred svetovnim prvenstvom na Tirolskem je znova nastopilo vseh sedem skakalcev, ki so si nastop zagotovili v petkovih kvalifikacijah. Tokrat so do točk prišli trije. Domen Prevc je s 128 metri in 90,3 točkami zasedel 32. mesto, Jernej Damjan je bil s 125 metri in 86,1 točkami 37., Peter Prevc je s 126 metri in 83,4 točkami končal na 40. mestu, Bor Pavlovčič pa je bil s 113.5 metri in 75,2 točkami na 43. mestu.

Znani so potniki za SP. V postavi so Timi Zajc, Anže Lanišek, Anže Semenič, Peter Prevc, Jernej Damjan in Žiga Jelar.

Nove točke so si zagotovili Žiga Jelar s 130 metri in 95,1 točkami na 30. mestu, Anže Semenič je bil s 133.5 metri in 95,2 točkami mesto pred njim, Timi Zajc pa je s 140 metri in 111,5 točkami zasedal visoko 7. mesto. Vodil je Rjoju Kobajaši s 146 metri in 128,3 točkami. V finalni seriji je Jelar s 133 metri in skupno 212,2 točkami pridobil štiri mesta in je končal na 26. mestu, Semenič pa je s 128 metri in 199,6 točkami zadržal 29. mesto. Zajc je v finalu doskočil pri 135.5 metrih, z 242,2 točkami pa je tekmo končal na zelo dobrem 8. mestu. Prepričljivo je zmagal Rjoju Kobajaši s 144 metri in 274,4 točkami. Na drugo mesto se je z osmega prebil Markus Eisenbichler, ki je zbral 252,8 točk, tretji je bil Polja Piotr Zyla z 250,0 točkami. Zajc na Tirolsko samozavesten in optimističen



Timi Zajc FOTO: AP