'Robija kmalu več ne bo več v našem klubu'

Smučarskih skakalcev, starejših od 35 let, je v svetovnem pokalu le še za vzorec in po sobotni tekmi bo še eden manj. Robert Kranjec se poslavlja, tako, da bosta v karavani od pravih 'seniorjev' ostala le še Simon Ammann in Noriaki Kasai.

"Škoda, da Robija ni oz. kmalu ne bo več v našem klubu," je pogovor za 24ur.com začel olimpijski prvak Simon Ammann, ki se je leta 2010 v Planici veselil naslova svetovnega prvaka v poletih. Švicar priznava, da je vsako leto težje držati priključek z najboljšimi. Da od nekdaj prihaja pod Ponce z dobrim občutkom, a potem težko ujame želene občutke za letenje. "Ko govorimo o letenju, je rezultat vedno v glavi. Uživam v letenju, v Vikersundu sem bil zelo zadovoljen, danes je bil prvi skok izjemen. Prišel sem zelo visoko nad letalnico. Neverjetno," razmišlja tekmovalec, ki bo junija dopolnil kar 38 let. S to starostjo sodi v skupino najbolj izkušenih, še aktivnih smučarskih letalcev v karavani. "Nori (Noriaki Kasai, op. p.) je imel kar nekaj težav, a ko vidim, da je sposoben poleteti tudi 230 metrov, vidim, da še ni za v staro šaro. Velik privilegij je, da lahko nastopaš, na tej ravni tako dolgo. In v konkurenci letalcev je to še nekoliko lažje," razmišlja lastnik štirih naslovov olimpijskega prvaka, ki je v kvalifikacijah pristal pri 229 metrih. Na tekmi upa, da bo šlo še nekoliko dlje, da bo izkoristil ponujene razmere za letenje in zadovoljen zapustil Planico.

Simon Ammann FOTO: Damjan Žibert

Kasai uživa pod Poncami

Četudi bo junija dopolnil 47 let, legendarni Kasai vztraja v karavani. Občuduje mlajše kolege, sploh Rjojuja Kobajašija. "Delajo zelo podobno, kot smo mi delali pred časom. V skokih je pač tako, da se morajo vsi elementi zložiti v dobro celoto, če temu dodaš še talent, ki ga premore, pa dobiš vrhunskega skakalca. Kot ste videli tu v Planici, v teh res izjemnih vremenskih razmerah za letenje, je bil danes najdaljši med vsemi letalci," je dejal Kasai in zaključil: "Edina razlika med mano in njimi je, da trenirajo več. Bistveno več!"

Noriaki Kasai FOTO: Damjan Žibert