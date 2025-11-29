Robinson vodi, Bucik Jogan in Shiffrin izenačeni na 18. mestu

Sara Hector iz Švedske je po polovici tekme na drugem mestu z zaostankom 29 stotink sekunde, Julia Scheib iz Avstrije na tretjem mestu zaostaja šest desetink sekunde.

Prizorišče Bakrena gora v ameriški zvezni državi Kolorado karavano svetovnega pokala alpskih smučark gosti znova po 24 letih.

Na veleslalomu 21. novembra 2001 je zmagala Norvežanka Andrine Flemmen. Tekmo je pred četrt stoletja začelo kar pet Slovenk, dve sta se uvrstili v finale in prvo dvajseterico, Alenka Dovžan s 14. in Tina Maze s 17. mestom.

Začetek druge vožnje z eno slovensko finalistko bo ob 13.30 po lokalnem oziroma 21.30 po slovenskem času.

V nedeljo bo na sporedu še ženski slalom, na katerem bosta nastopili dve Slovenki. Bucik Jogan se bo pridružila še v ZDA rojena Lila Lapanja.