Roeiselandova v lovu na Neunerjevo, Slovenke po točke

Marte Olsbu Roeiseland (na fotografiji) manjkata še dva naslova do zgodovinskega podviga.

Magdalena Neuner, ki je nedavno sporočila, da pričakuje tretjega otroka, je v karieri osvojila 12 naslovov svetovne prvakinje, Marte Olsbu Roeiseland manjkata še dva in prvega bo napadala v soboto na ženskem sprintu. Prvi favoritinji za zmago sta prav Roeiselandova in njena rojakinja Tiril Eckhoff, s katero sta nastopili tudi v sredo v mešani štafeti. Slednja je dobila zadnje tri sprinte po novem letu, enkrat pa je bila še druga. Roeiselandova, ki vodi v svetovnem pokalu, pa je bila po enkrat prva in druga.

Enkrat je v tej sezoni v sprintu zmagala Belorusinja Džinara Alimbekava, prvi tekmi v sezoni v Kontiolahtiju je osvojila Švedinja Hanna Öberg. Skupaj se je v zadnji sezoni na stopničke v sprintu uvrstilo 12 biatlonk. V krog favoritinj je nesporno moč uvrstiti še Avstrijko Liso Thereso Hauser, ki je bila na zadnjih dveh tekmah tretja, tik pred SP se je v Italiji veselila tudi prve zmage in se na Pokljuki že veselila uspeha z avstrijsko štafeto.

Mali: Primarni cilj uvrstitev vsaj na zasledovanje

A v biatlonu se vedno pričakujejo tudi presenečenja. Tako je bilo tudi na lanskem sprintu v Anterselvi, kjer je naslov svetovne podprvakinje osvojila Američanka Susan Dunklee, bron pa Čehinja Lucie Charvatova. Slovenske barve bodo branile novinka v članski vrsti Lena Repinc, ob njej pa bosta nastopili še Lea Einfaltin Polona Klemenčič.

"Vse tri se lahko uvrstijo med dobitnice točk. Tudi Lena je na progi zelo hitra, seveda pa je pokljuška proga zelo težka. Za dekleta bo pomembno, da bodo dobro opravila na strelišču, kar bo ob napovedanem mrazu in vetru težko. Naš primarni cilj pa je, da se uvrstijo vsaj na zasledovanje," pred tekmo pravi trenerka Andreja Mali.

Slednja je imela letos obilo težav pri sestavi ženske vrste. Ta se je okužila z novim koronavirusom in tekmovalke niso v formi, kakršno je vodstvo reprezentance načrtovalo za Pokljuko.