Deskarji v pričakovanju SP: Sanjamo slovensko himno

Čez nekaj dni se bo na Rogli pričelo SP alpskih deskarjev na snegu. Prvi marčevski dan se bodo deskarke in deskarji na Jasi za prestižne naslove pomerili v paralelnem veleslalomu, dan kasneje pa še v paralelnem slalomu. In kdo bo branil prestižne naslove iz Park Cityja 2019? V moški konkurenci Rus Dmitry Loginov (paralelni veleslalom in paralelni slalom), v ženski pa Nemka Selina Jörg (paralelni veleslalom) in Švicarka Julie Zogg (paralelni slalom).

Priložnost so zagrabili izkušeni organizatorji tekem svetovnega pokala na Rogli, ki skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in Unitourjem obljubljalo potrditev dolgo časa znanega dejstva, da Slovenija sodi med najboljše organizatorje tekem v zimskih športih. Kot zatrjujejo, so na prvenstvo pripravljeni, čeprav se ne bi branili še nekaj dodatnih mesecev priprav. "Planica in Pokljuka sta se na tekmovanje pripravljali veliko časa, ki pa ga Rogla ni imela, toda verjamemo, da se pri izvedbi to ne bo poznalo. Zmožnost odlične organizacije je bil tudi ključ, da smo prvenstvo sploh dobili, hitro pa smo tudi zaprli finančno shemo. Tukaj so nas podprli zvesti partnerji SZS. Upam, da nam bo šlo na roke tudi vreme, napovedane so stabilnost in nižje temperature, nadejamo pa se tudi dobrih rezultatov domačih tekmovalcev. Zaradi zlate generacije deskarjev bomo to prvenstvo priredili, saj si zaslužijo, da enkrat na največjem tekmovanju tekmujejo tudi doma," je na spletni novinarski konferenci dejal direktor SZS Uroš Zupan, ki je ocenil, da proračun tekmovanja znaša 300.000 evrov, tretjino denarja je zagotovil Fis, preostali dve pa SZS in organizatorji.