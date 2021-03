Roiselandovi zasledovanje v Östersundu, brez rekorda Tiril Eckhoff

Marte Olsbu Roiselandje s tretjo zmago v sezoni in deveto v karieri preprečila, da bi lahko Tiril Eckhoff izenačila rekordnih 14 zmag v eni sezoni. Novo priložnost, da doseže rekord Švedinje Magdalene Forsberg iz sezone 2000/01, bo imela v nedeljo na zadnji tekmi zime, ki se bo sklenila s skupinskim startom. V težkih pogojih in vetru na strelišču sta v soboto Roiselandova in Eckhoffova zgrešili po štiri od 20 tarč, Hana Solapa pet.

Na sobotnem programu je še zasledovalna tekma biatloncev na 12,5 km, na startni listi so trije Slovenci Jakov Fak, Miha Dovžanin Rok Tršan. Na petkovem sprintu je bil pred zasledovanjem najboljši Lukas Hofer iz Italije, Fak je na 32. mestu zaostal minuto in 30,1 sekunde, Dovžan je bil 53. (+2:13,7), Tršan pa 60. (2:26,5).