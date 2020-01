Rok Ažnoh srebrn na zimskih OI mladih

Prvi tekmovalni dan OI mladih in že prva uvrstitev slovenskega športnika na oder za zmagovalce. Ažnoh, na start se je podal s številko osmo, je bil na progi zelo hiter ter ob prihodu v cilj prevzel vodstvo. Njegov čas je nato izboljšal tekmovalec s Švedske s številko 11 Adam Hofstedt, ki je Slovenca prehitel za pičlih šest stotink sekunde.

Šved in Slovenec sta ostala najhitrejša do konca. Nastopilo je 62 tekmovalcev. Boj za tretje mesto in bron je dobil ŠvicarLuc Roduit, ki je za Slovencem zaostal 14 stotink sekunde, za zmagovalcem prve smučarske preizkušnje na letošnjih OI mladih pa dve desetinki sekunde. Ažnoh, ki si je za vzornika vzel slovitega švicarskega specialista za hitre discipline Didierja Cucha, je Sloveniji priboril trinajsto odličje na zimski izvedbi olimpijskih iger mladih, peto srebrno.

Gre za tretjo po vrsti kolajno v alpskem smučanju na zimskih mladinskih olimpijskih igrah, prvo v disciplini superveleslalom. Meta Hrovat je pred štirimi leti v Lillehammerju osvojila bron v slalomu. Miha Hrobatpa je bil pred osmimi leti v Innsbrucku na premiernih zimskih olimpijskih igrah mladih srebrn v alpski kombinaciji. Ažnoh si je s superveleslalomskim srebrom privozil odlično izhodišče tudi za naslednjo disciplino alpsko kombinacijo. Slalom za kombinacijo bo na sporedu v soboto.