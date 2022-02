Marguč in Štuhec na čelu slovenske olimpijske reprezentance, pozitivna tudi Eva Urevc

Čez natanko tri dni se bodo na ikonični stadion Ptičje gnezdo (t. i. Birds nest) sprehodili najboljši zimski športniki in športnice sveta. Slavnostna otvoritev velja za enega najbolj spektakularnih dogodkov na svetu ter tistega, ki se ga olimpijci najbolj veselijo. Žal je pandemija koronavirusa tudi temu dogodku odvzela čar množice ljudi, ki so v preteklosti plačali visoke vsote denarja, da so lahko svoje junake spremljali na t. i. mimohodu olimpijskih reprezentanc. Tako bo letošnji dogodek omejen za množice, udeležili se ga bodo lahko le kitajski prebivalci, ki so polno cepljeni toda tudi ti le v omejenem številu.

icon-expand Rok Marguč in Ilka Štuhec FOTO: OKS

Prav pandemija koronavirusa pa je ''vzela'' tudi letošnjega nosilca zastave Žana Koširja. Športnik je zaradi pozitivnega testa še vedno v izolacijskem hotelu – sedaj je tudi že jasno, da mu letošnja otvoritev ni usojena. Vodstvo olimpijske reprezentance je izbralo drugega športnika in z velikim veseljem je to vlogo prevzel Rok Marguč. Rok je izkušen vrhunski športnik, letošnje olimpijske igre bodo že njegove četrte po vrsti. Nekdanji svetovni prvak v paralelnem slalomu ter dobitnik srebrne in bronaste kolajne v paralelnem veleslalomu bo tako, skupaj z alpsko smučarko Ilko Štuhec, v petek 4. februarja na čelu slovenske olimpijske reprezentance vkorakal na stadion Ptičje gnezdo.

icon-expand Žan Košir FOTO: Aljoša Kravanja

Skupaj z njima bodo korakali tudi ostali športniki slovenske reprezentance; danes smo v olimpijski vasi Džangjiakou sprejeli največjo skupino slovenskih olimpijcev. Strokovni vodja olimpijske reprezentance Jernej Damjan se je skupaj z ekipo biatloncev in biatlonk ter smučarskih skakalcev vselil v svoj začasni dom, kjer so vsi uspešno prestali vse PCR-teste. Skupaj z njimi je potovala tudi tekačica Eva Urevc, ki je bila ob prihodu na letališče pozitivna, saj je tik pred odhodom na Kitajsko virus prebolela. Danes zvečer je tako opravila še en test in rezultati naj bi bili znani jutri zjutraj po kitajskem času. Želimo in upamo, da bo njen proces testiranja enak kot pri Boštjanu Božiču, trenerju alpske smučarke Andreje Slokar, ki je bil ob včerajšnjem prihodu prav tako pozitiven. Tudi on je prebolevnik; po dveh negativnih testih se sedaj brez težav giblje po olimpijski vasi. Tudi Urevčeva potrebuje dva zaporedna negativna testa; če bo dvakrat pozitivna, se bo iz svoje sobe preselila v izolacijski hotel, kjer se že nahajata Žan Košir in Darko Centrih. Vsi ostali člani reprezentance, ki so že na prizorišču, so zdravi in negativni.