Ropret končal igralsko kariero in se posvetil trenerstvu

Anže Ropret je večino svoje hokejske kariere preživel v zeleno-belem dresu. V ligi ICEHL (EBEL) je odigral 385 tekem in dosegel 105 točk. V Alpski hokejski ligi je v dresu zelenih igral dve sezoni, odigral 85 tekem, dosegel 94 točk in v sezoni 2020/21 dvignil pokal prvaka lige. "Anže Ropret se je odločil, da bo zaključil svojo igralsko kariero in ker v klubu cenimo njegov pečat, ki ga je pustil v ekipi, in njegovo hokejsko znanje, smo ga povabili k sodelovanju pri mlajših selekcijah. Izziv je sprejel, kar nas zelo veseli. V prihodnji sezoni se bo tako pridružil naši trenerski ekipi in treniral selekciji U13 in U15 v paru z izkušenim Igorjem Beribakom. Verjamem, da bosta odlična naveza in da bosta skupaj še dodatno nadgradila naše delo s hokejskim podmladkom," je v izjavi za javnost povedal Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.