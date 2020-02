Rus Ustjugov ob olimpijski naslov iz Sočija

Njegov vzorec z OI 2014 je po naknadnem testiranju vseboval prepovedan steroid oxandrolon, zato je zveza IBU vse njegove dosežke iz sezone 2013/14 anulirala.

Poleg njega je ista kazen doletela tudi njegovo rojakinjo Svetlano Slepcovo, sicer prav tako olimpijsko prvakinjo iz Vancouvra 2010, ki je bila pozitivna na steroid ostarin, a v tem obdobju 2013/14 ni osvojila nobene medalje. Najbolj nestrpno zdaj na razplet čakajo v nemškem taboru, saj bi Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer in Simon Schempp po šestih letih tako postali olimpijski prvaki. Ob Ustjugovu so v štafeti v Sočiju nastopali še Aleksej Volkov, Anton Šipulin in Dmitrij Mališko in IBU je to štafeto formalno že diskvalificirala, odločitev nato običajno potrdi tudi Mednarodni olimpijski komite, zdaj pa bo o primeru odločal Cas, morda celo sodišče.

Na igrah, kjer je Sloveniji bronasto kolajno v zasledovanju priborila kasnejša dopinška grešnica Teja Gregorin, bi mesto v moški štafeti pridobila tudi Slovenija.Janez Marič, Klemen Bauer, Peter Doklin Jakov Fak so v Sočiju zasedli šesto mesto, v primeru dokončne diskvalifikacije Rusije pa bi napredovali na peto. Oba ruska športnika uporabo prepovedanih poživil že dolgo zanikata, njun primer pa se na IBU vleče že od novembra 2018 in sta del tako imenovanega McLarnovega poročila, ki je razkril sistemski doping ruskih olimpijcev v Sočiju.

Ustjugov in Slepcova sta na prizorišču SP v Anterselvi prek vodje ruskih biatloncev Vladimirja Dračeva že sporočila, da se bosta na kazen pritožila na mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas). Ustjugov je celo napovedal, da bo primer predal rednemu sodišču.