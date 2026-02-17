Naslovnica
ZOI 2026
Zimski športi

Rusi in Belorusi bodo na paralimpijskih igrah tekmovali pod svojimi zastavami

Milano/Cortina d'Ampezzo, 17. 02. 2026 18.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Olimpijski krogi

Na paralimpijskih igrah v Milanu in Cortini bo pod svojimi zastavami lahko tekmovalo šest ruskih in štirje beloruski športniki, je danes sporočil Mednarodni paralimpijski komite. Odločitev pomeni vrnitev obeh držav na mednarodna tekmovanja, potem ko sta bili izključeni po ruski invaziji na Ukrajino, poročajo mediji.

Ruska zastava
Ruska zastava
FOTO: X

"Ruski paralimpijski komite je dobil skupno šest mest, beloruski pa štiri," so sporočili iz Mednarodnega paralimpijskega komiteja, katerega predstavnik Craig Spence je pojasnil, da bodo ti športniki obravnavani kot športniki katere koli druge države. Tako bodo lahko paradirali s svojimi zastavami, nosili barve svoje države in poslušali svojo himno, če bo to potrebno.

Odločitev odpira pot za ponovno vključitev Rusije in Belorusije v svetovni šport dve leti pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu. Rusija bo v Milanu in Cortini zastopana z dvema predstavnikoma v alpskem smučanju, dvema v teku na smučeh in dvema v deskanju na snegu. Beloruski športniki bodo vsi tekmovali v teku na smučeh.

Ruski športniki na olimpijadi
Ruski športniki na olimpijadi
FOTO: AP

Ruski športniki so od leta 2016 zaradi ponavljajočih se dopinških škandalov prikrajšani za nastopanje z državnimi simboli, pa tudi število ruskih tekmovalcev na igrah je močno omejeno.

Rusija in Belorusija sta bili prikrajšani za mednarodna tekmovanja na svojem ozemlju, njihove zastave, himne in uradniki pa so bili v veliki meri izključeni iz svetovnega športa zaradi vojne v Ukrajini, ki traja že štiri leta.

Rusija je te sankcije vedno obsodila, saj meni, da šport ne sme biti vpleten v politične razmere. Poleg tega meni, da je njen napad na Ukrajino upravičen. Paralimpijske igre bodo v Milanu in Cortini potekale od 6. do 15. marca 2026.

zoi 2026 rusija belorusija zastava paralimpijske igre

