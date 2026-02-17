Rusi in Belorusi bodo na paralimpijskih igrah tekmovali pod svojimi zastavami

"Ruski paralimpijski komite je dobil skupno šest mest, beloruski pa štiri," so sporočili iz Mednarodnega paralimpijskega komiteja, katerega predstavnik Craig Spence je pojasnil, da bodo ti športniki obravnavani kot športniki katere koli druge države. Tako bodo lahko paradirali s svojimi zastavami, nosili barve svoje države in poslušali svojo himno, če bo to potrebno.

Odločitev odpira pot za ponovno vključitev Rusije in Belorusije v svetovni šport dve leti pred poletnimi olimpijskimi igrami v Los Angelesu. Rusija bo v Milanu in Cortini zastopana z dvema predstavnikoma v alpskem smučanju, dvema v teku na smučeh in dvema v deskanju na snegu. Beloruski športniki bodo vsi tekmovali v teku na smučeh.