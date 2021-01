Rusi presenetljivo dobili tekmo mešanih štafet, Slovenci 17.

V napeti borbi so bili v boju za stopničke tudi Nemci, a je njihov najizkušenejši Arnd Peifferna zadnjem streljanju moral v kazenski krog in zdrsnil na peto mesto za Belorusijo. V ospredju je prvi šel v zadnji krog Francoz Quentin Fillon Maillet, sedem oziroma osem sekund za njim pa Norvežan Sturla Holm Laegreidin Rus Edvard Latipov. Dober kilometer in pol pred ciljem je bila četverica poravnana, v zaključku pa je imel največ moči Rus, ki je za 0,7 sekunde ugnal Norvežana, Francoz pa je močno popustil.

Med najboljšimi so v ospredju manjkali Švedi, ki so si privoščili 14 dodatnih strelov in dva kazenska kroga ter tekmo končali na 13. mestu. Slovenija je po pričakovanju končala v ozadju. Polona Klemenčičje popravljala tri strele in Nini Zadravecpredala štafeto kot 18. z 1:18 minute zaostanka. Zadravčeva je bila nato na strelišču z eno popravo zelo dobra, a je v smučini izgubila dodatni dve minuti.

Rok Tršanin Alex Cisarsta najprej reševala ekipo pred predčasnim izpadom. Tršanu je to s strelsko "ničlo" uspelo. Cisar je nato popravljal en strel, Slovenija pa je pridobila dve mesti. V Oberhofu bo v nedeljo še tekma mešanih parov.