Rusinjam generalka pred SP na Pokljuki

V napeti končnici tekme je bila Uljana Kaiševana strelišču boljša od Nemke Franziske Preussin svoji ekipi priborila pomembno zmago. Tretje mesto so osvojile Francozinje, ki so morale enkrat v kazenski krog.

Med favoriziranimi ekipami so si Norvežanke privoščile 12 poprav na strelišču in en kazenski krog ter bile šeste, Švedinje, ki so morale v kazenski krog trikrat, so bile sedme. Slovenija zaradi okužbe s koronavirusom na tekmi ni imela štafete.