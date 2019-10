Ruska okrepitev za slovensko biatlonsko reprezentanco?

Olga Podčufarova je pred štirimi leti prve stopničke v karieri osvojila prav na tekmi s skupinskim startom na Rudnem polju, kasneje pa enkrat dosegla tudi zmago v svetovnem pokalu v Anterselvi, naslednjem gostitelju svetovnega prvenstva. Podčufarova, ki dve leti ni tekmovala, je že dobila dovoljenje za nastop s strani ruske zveze, prestop pa mora potrditi še Mednarodna biatlonska zveza. Ker se je v tekmovalni šport vrnila šele sredi julija, lahko na tekmi nastopi šele po šestmesečnem obdobju in to se bo izteklo prav pred tekmami na Rudnem polju. "Olga marljivo trenira, a njena prava sezona naj bi bila šele naslednja, ko bo februarja 2021 Pokljuka gostila svetovno prvenstvo, saj je bila dolgo brez tekme. Mi bomo na ta način okrepili predvsem žensko vrsto, ki je doživela menjavo generacije, vnovič pa bomo ob dobri pripravi lahko konkurenčni tudi med mešanimi pari in mešanimi štafetami," je novico pokomentiral glavni slovenski trener Uroš Velepec.

Podčufarova se na vrnitev resda pripravlja že od poletja, a so bili na Smučarski zvezi Slovenije in v Zboru za biatlon zelo previdni z rusko tekmovalko, saj prihaja iz države, ki jo vsaj vse od zimskih olimpijskih iger v Sočiju spremlja tudi dopinški škandal.

"Seveda smo tako pri protidopinški agenciji v njeni domovini kot tudi mednarodni zvezi preverili, kako je bilo s testiranji, tudi temi zadnjimi. Vsi izvidi so bili negativni, torej dopinga ni bilo, zato smo se tudi resno lotili njenega prestopa," je za časnik povedal vodja biatlona pri SZS Janez Ožbolt.

O prestopu 27-letne ruske biatlonke so se že razpisali tudi nekateri mediji v Rusiji.