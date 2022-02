S koronavirusom okužen tudi olimpijski prvak v skiatlonu, število okužb v Pekingu raste

Simen Krüger je okužbo staknil še pred odhodom na Kitajsko. Na nedeljski tekmi v nacionalnem biatlonskem in tekaškem centru Žangjakou bodo v skiatlonu, disciplini, ki je sestavljena iz 15 km v klasičnem in 15 km v prostem slogu, nastopili Johannes Klaebo , Hans Christer Holund , Sjur Roethe in Paal Golberg .

Skiatlon je olimpijska disciplina, ki je bila prvič na sporedu olimpijskih iger pred osmimi leti v Sočiju. Tekači v "boksih" kot pri formuli 1 s klasičnih smuči presedlajo na smuči za prosto tehniko, ki so krajše in drugače namazane.

Med pripravami na olimpijske igre 2022 je norveško reprezentanco v smučarskem teku prizadelo več pozitivnih primerov, z novim koronavirusom so se okužili Heidi Weng , Anne Kjersti Kalva in trener Arild Monsen .

V Pekingu še 55 okuženih s koronavirusom, skupno število okuženih zdaj že 287

Dan pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pekingu so prireditelji med udeleženci iger in spremljevalci potrdili še 55 okužb z novim koronavirusom. Prireditelji so potrdili, da so 26 okužb potrdili pri potnikih, ki so v sredo prispeli na Kitajsko, 29 pa pri osebah, ki so že znotraj olimpijskega mehurčka.

Skupno število pozitivnih okužb pri osebah, povezanih z olimpijskimi igrami, se je od 23. januarja do danes povzpelo na 287.

Za igre velja strog koncept ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Vsi udeleženci, športniki, spremljevalci, novinarji in tudi delavci organizacijskega komiteja iger ter člani mednarodnih športnih zvez, ki sodelujejo pri projektu, se morajo na virus testirati dnevno.

Okuženi morajo v izolacijo, ki jo lahko zapustijo, če v razmaku najmanj 24 ur opravijo dva negativna testa PCR, po desetih dneh izolacije zadostuje en negativni test.

Po mnenju prirediteljev in Mednarodnega olimpijskega komiteja bo število okužb začelo padati, ko bodo v pekinškem olimpijskem mehurčku vsi sodelujoči.