S simbolno predajo zastave Trondheimu tudi uradno konec SP v Planici

S tem je padel zastor na največji športni dogodek v Sloveniji letos in največje tekmovanje v zimskih športih od osamosvojitve. V Planici je v 11 dneh nastopilo okoli 2000 športnikov iz 64 držav, ki so se potegovali za 24 kompletov medalj.

"Ob prehodu ciljne črte čutim veliko olajšanje. Ko smo se podali na to pot pred leti, se nismo niti zavedali, kako obsežen je ta projekt, kaj vse je potrebno za njegovo izvedbo. Že same številke so impresivne: več kot 1600 delavcev na prizorišču, več kot 100 kamer, 24 tekem ... Takšne izkušnje še nismo imeli, tudi zato je bil to za nas velik zalogaj," je za STA dejal Smrekar.

Pod črto je vodja organizacije v Planici izrazil zadovoljstvo. "Smo izjemno zadovoljni, ponosni, hkrati pa se je energija sprostila, tako da nastopa tudi malce utrujenosti. A na koncu lahko rečem, da smo optimistični, da z znanjem, izkušnjami, tudi z napakami, iz katerih smo se nekaj naučili, stopamo v prihodnost bolj modri in bolj izkušeni ter pripravljeni na nove izzive," je dodal.

Na slovesnosti v ciljni areni stadiona za smučarski tek sta sodelovala tudi predsednik organizacijskega odbora Trondheima Age Skinstad in član Siri Darell ter namestnik generalnega sekretarja Mednarodne smučarske zveze (Fis) Niklas Carlsson.

"Naš cilj je ustvariti najbolj trajnostno prvenstvo v zgodovini. Želimo si, da bi prvenstvo predstavljalo ljudsko rajanje, skupaj z navijači in poslovnimi partnerji pa si želimo še bolj popularizirati nordijsko smučanje na Norveškem in tudi širše po svetu," je za STA dejal šef trondheimskih organizatorjev Skinstad.