S skakalkami na zadnji postaji sezone tudi selektor Zupančič

Aktualna sezona se je sicer že zdaj z zlatimi črkami zapisala v zgodovini slovenskih smučarskih skokov, vodilna v skupnem seštevku Nika Križnarpa bi lahko poskrbela še za "kristalno" nadgradnjo v podobi velikega kristalnega globusa, za katerega se bori z Japonko Saro Takanaši.

Načrtov Križnarjevi na nedeljski tekmi niso pokvarile niti težave selektorja Zorana Zupančiča, ki je moral ostati v samoizolaciji, Križnarjeva pa je z drugim mestom vnovič prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je v sporočilu za javnost v ponedeljek popoldne potrdila, da bo Zupančič z ekipo vendarle odpotoval v Čajkovski, kjer bodo na sporedu zaključne preizkušnje sezone.

"Danes so zdravstvene oblasti v Rusiji preklicale izolacijo za Zorana Zupančiča in članice slovenske reprezentance v smučarskih skokih,"so zapisali pri SZS."Smučarska zveza Slovenije se za izjemno pomoč iskreno zahvaljuje Ministrstvu za zunanje zadeve RS, še posebej g. Andreju Šteru, veleposlaniku RS v Moskvi, nj. eksc. Branku Rakovcu, ki je pokazal izjemno razumevanje in učinkovitost pri reševanju zapletene situacije, ter zdravnikom in zdravstvenim delavcem na infekcijski kliniki v Ljubljani in Kliniki za pljučne bolezni na Golniku. Brez usklajenega delovanja v zadnjih 24 urah ne bi mogli predstaviti vseh potrebnih podrobnosti in argumentov zdravstvenim organom v Rusiji. Ekipa bo tako po vsej verjetnosti še danes nadaljevala pot v Čajkovski, kjer nas čaka zadnje dejanje FIS svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih,"so še dodali.