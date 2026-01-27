'S Timom ves čas trenirava skupaj in mi je zabavno tekmovati z njim'

Tim Mastnak FOTO: Damjan Žibert

Pred domačo tekmo so deskarji v prostorih Smučarske zveze Slovenije predstavili na novinarski konferenci. Manjkal je le Žan Košir, ki se je zaradi forme v vzpenjanju odločil za dodatne priprave, kjer mu je na pomoč priskočil tudi nekdaj veliki tekmec Vic Wild. "V zadnjem obdobju sem prikazal nekaj zelo dobrih voženj in nekaj tudi zelo slabih. Imam vse, kar rabim. Dobre vožnje mi v naslednjih tekmah ne bodo nič pomagale, upam pa, da sem se tudi iz slabih kaj naučil. Pokazal sem, da sem lahko hiter in da znam delati tudi napake. Na Rogli pa se počutim kot doma. Saj ko nisem v tujini večinoma treniram tam. Teren poznam, a ga tudi vsi tekmovalci v svetovnem pokalu. Vemo, kje je potrebno dati gas in se čim bolje prilagoditi razmeram. Lani sem prvič v karieri zmagal v kvalifikacijah na domači tekmi. A na taki sprinterski tekmi se ti mora za končni rezultat vse poklopiti, sam pa sem bil na koncu peti. S tem mestom sem bil tudi zadovoljen. Na tej progi je biti zares 100-odstoten, saj je dokaj enostavna in ni prostora za napake. Tudi letos si želim prikazati dobre vožnje in upam, da bom na koncu čim višje," je bil v izjavi za uradno spletno stran SZS izčrpen Tim Mastnak.

Gloria Kotnik FOTO: Profimeda

Za slovenske deskarje je tradicionalna tekma svetovnega pokala na Rogli skoraj vedno eden od viškov sezone. Za letošnjo tekmo pa to stoodstotno vendarle ne velja. Paralelni veleslalom, ki bo na sporedu v soboto, bo namreč zadnja tekma pred olimpijskimi igrami, tako da jim misli že uhajajo v Livigno, kjer se bodo potegovali za olimpijska odličja.



"S Timom ves čas trenirava skupaj in mi je bilo zares zabavno tekmovati z njim, ko sva osvojila četrto mesto na ekipni tekmi zadnji konec tedna. Z dobrimi vožnjami sem pridobila nekaj samozavesti, žal nama je le nekaj zmanjkalo za stopničke, kar bi bila pika na i. Glede na moje trenutno stanje sem bila zelo vesela, da sem prikazala toliko dobrih voženj na enkrat in bom na tem gradila naprej. Nimam nekega razloga za skrb. Težje bi bilo, če bi bila počasna in ne bi poznala razloga, zakaj sem počasna. Tako pa sem na vseh tekmah hitra. A šport je tak, da včasih potrebuješ kanček sreče, da se vse skupaj sestavi. Vseeno pa vem, da sem hitra in upam, da se bo vse v celoto sestavilo na pravi tekmi, če se še ni do sedaj v sezoni. Na domači tekmi mi je nekaj najlepšega, da imamo vsi ob sebi tiste najbližje, vse podpornike, ki so z nami. Meni domači navijači ne predstavljajo dodatnega pritiska, ampak se tekme še toliko bolj veselim," pred vikendom na Rogli pravi Gloria Kotnik. Ker se noben od slovenskih deskarjev ne bori za visoka mesta v svetovnem pokalu, bodo Slovenci pred domačimi gledalci lahko rezultatsko neobremenjeni.

Rok Marguč FOTO: Luka Kotnik