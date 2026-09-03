Sabolič na pomoč jeseniškemu hokeju

Dolgoletni reprezentant Robert Sabolič se po 16 letih vrača tja, kjer se je začela njegova hokejska pot. Po dveh letih v Ljubljani se pri 37 letih vrača domov, v ekipo, ki je bila pred začetkom sezone v hudih škripcih. Aprila so železarji dobili novo vodstvo na čelu z Gregorjem Goričarjem, ki pa je po dobrih treh mesecih ugotovilo, da je finančno stanje Hokejsko drsalnega društva Jesenice precej slabše, kot je bilo prikazano ob primopredaji, ter ponudilo odstop.

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Članski hokej na Gorenjskem je rešila bratska mladinska ekipa HD mladi Jesenice, ki je prevzela vodenje prve ekipe, ki bo v sezoni 2026/27 v državnem prvenstvu in v alpski ligi nastopala z novim imenom HD Jesenice. Nastala situacija bi lahko bila dobra za mlade domače hokejiste, ki jim za igranje na visoki ravni zdaj ne bo treba odhajati v tujino.

Jesenice FOTO: HDD Jesenice

Izkušeni povratnik Sabolič, ki je po odhodu iz Podmežakle igral na Švedskem, Češkem, Slovaškem, v Avstriji, Nemčiji in Švici, se bo pridružil zanimivemu moštvu. V vratih bodo računali na mlade slovenske vratarje Jona Dukarića, Matijo Ulčarja in Ožbeja Zupana Urha. Iz Tivolija je prišel tudi reprezentant Rok Kapel, prvič se bo v tujini preizkusil 25-letni kanadski branilec Jaxsen Wyatt, gorenjski napad pa sta zaostrila Žan Špari Leben in Nejc Burgar.

Sabahudin Kovačević FOTO: Damjan Žibert