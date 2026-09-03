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Sabolič na pomoč jeseniškemu hokeju

Jesenice, 03. 09. 2026 07.47 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Robert Sabolič

Pred začetkom sezone se je hokej v Podmežakli znašel na robu prepada. Za zeleno mizo rešeni članski ekipi bo v novi sezoni na ledu pomagal tudi povratnik Robert Sabolič, ki je prav na Jesenicah leta 2009 začel profesionalno kariero. Priključil se bo precej spremenjenemu moštvu.

Dolgoletni reprezentant Robert Sabolič se po 16 letih vrača tja, kjer se je začela njegova hokejska pot. Po dveh letih v Ljubljani se pri 37 letih vrača domov, v ekipo, ki je bila pred začetkom sezone v hudih škripcih. Aprila so železarji dobili novo vodstvo na čelu z Gregorjem Goričarjem, ki pa je po dobrih treh mesecih ugotovilo, da je finančno stanje Hokejsko drsalnega društva Jesenice precej slabše, kot je bilo prikazano ob primopredaji, ter ponudilo odstop.

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Članski hokej na Gorenjskem je rešila bratska mladinska ekipa HD mladi Jesenice, ki je prevzela vodenje prve ekipe, ki bo v sezoni 2026/27 v državnem prvenstvu in v alpski ligi nastopala z novim imenom HD Jesenice. Nastala situacija bi lahko bila dobra za mlade domače hokejiste, ki jim za igranje na visoki ravni zdaj ne bo treba odhajati v tujino.

Jesenice
Jesenice
FOTO: HDD Jesenice

Izkušeni povratnik Sabolič, ki je po odhodu iz Podmežakle igral na Švedskem, Češkem, Slovaškem, v Avstriji, Nemčiji in Švici, se bo pridružil zanimivemu moštvu. V vratih bodo računali na mlade slovenske vratarje Jona Dukarića, Matijo Ulčarja in Ožbeja Zupana Urha. Iz Tivolija je prišel tudi reprezentant Rok Kapel, prvič se bo v tujini preizkusil 25-letni kanadski branilec Jaxsen Wyatt, gorenjski napad pa sta zaostrila Žan Špari Leben in Nejc Burgar.

Sabahudin Kovačević
Sabahudin Kovačević
FOTO: Damjan Žibert

Novi vodja strokovnega štaba je češki strokovnjak Martin Ekrt, njegova desna roka pa domačin ter olimpijec iz Sočija Sabahudin Kovačević, ki je o kapetanu reprezentance povedal: "Kar sem videl na treningih, je pri teh letih pravi profesionalec, in to je le dobrodošlo za naše mlade fante."

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