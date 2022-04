Salzburg le še zmaga loči od naslova

Hokejisti Red Bull Salzburga so dobili tudi tretjo tekmo finala lige ICEHL. V domači dvorani so pred 3400 gledalci madžarski Fehervar ugnali z 2:1 in so tako le še zmago oddaljeni od devetega naslova prvaka v zadnjih 15 letih.

icon-expand Salzburg, na sliki na tekmi proti Olimpiji, maršira proti novemu naslovu. FOTO: Luka Kotnik Avstrijci so prvo tekmo dobili po podaljšku, na drugi pa so v Szekesfehervarju slavili s 5:3. Tokrat je bil dvoboj večino časa izenačen, statistično pa nobena od ekip ni izstopala. Razmerje strelov v okvir vrat je bilo 25:23 v korist Avstrijcev. Ko se je že zdelo, da se bo tudi druga tekma v Salzburgu zavlekla v podaljšek, je za zmago minuto in pol pred koncem zadel Jan-Mikael Järvinen. Pred tem je v 26. minuti za vodstvo madžarske ekipe zadel Gleason Fournier, slabi dve minuti pred koncem druge tretjine pa je izenačil Thomas Raffl. Gosti so po zadetku Järvinena v zadnjih 55 sekundah še poskušali brez vratarja, a je obramba Salzburga zdržala za vodstvo s 3:0 v zmagah. Četrta tekma bo v ponedeljek ob 19.45 v Szekesfehervarju.