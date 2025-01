Samozavestni Hrobat se na Streifu spogleduje z novimi stopničkami

Hrobat – letos je bil tretji na smukih v Beaver Creeku in Wengnu – bo imel v soboto bistveno večje apetite. Trenutno namreč zaseda visoko četrto mesto v smukaškem seštevku, le šest točk za tretjim Justinom Murisierjem. Zaradi tega bo prvič v karieri startal v elitni skupini smukačev s številkami od 6 do 15.

"Za smuk sem na obeh treningih nekako našel prave linije. Nekaj odstotkov rezerve je še v sami opremi. Tudi napadalnost še ni bila na nivoju, ki si jo želim prikazati na tekmi. Letos sem že večkrat pokazal, da na treningih nisem bil v vrhu, in sem to pokazal na tekmi. Videli bomo, kakšni bodo pogoji v soboto. Proga je skozi drugi trening že postala bolj ledena, ni bila tako lahka kot na prvem. Pričakujem, da se bo do sobote še bolj utrdila in bo kakšna grbina več, tako da bo to pravi klasični težki smuk v Kitzbühlu," je optimističen naš najboljši smukač.