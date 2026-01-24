Sara Hector zmagovalka veleslaloma na Češkem

Razlike na prvih mestih so bile po prvi vožnji sila majhne. Švicarka Camille Rast na drugem mestu je za najhitrejšo Saro Hector zaostajala pičli dve stotinki sekunde, v rdečo majico vodilne veleslalomistke oblečena Avstrijka Julia Scheib je bila tretja z zaostankom 26 stotink sekunde, vodilna v seštevku zime Mikela Shiffrin je zaostajala na četrtem mestu 43 stotink sekunde.

Finale, za postavitev na drugi progi je poskrbel trener slovenske ekipe Aleš Valenti, je prinesel zanimiv razplet.

Pred nastopom najboljših treh po prvi vožnji so bile na prvih treh mestih Američanke. Paula Moltzan, Shiffrin in Nina O'Brien. Tretja po prvi vožnji Scheib je po napaki zapeljala iz smeri in odstopila. Druga na prvi progi Rast tudi ni bila najbolj natančna, zaostala je za Moltzan in Shiffrin.

Hector je odbila ameriški napad ter ubranila vodstvo. Pri 33 letih je prišla do osme zmage v karieri, osme na veleslalomih ter prve po lanski zmagi v Kranjski Gori.

Najhitrejša v finalu Moltzan, ki je na drugo mesto skočila kot peta po prvi vožnji, je na koncu zaostala 18 stotink, Shiffrin 23 stotink sekunde.

Shiffrin je prišla do 165. stopničk v svetovnem pokalu, 44. na veleslalomih. To so njene prve stopničke v tej disciplini po hudi poškodbi pred dvema letoma na veleslalomu v Jasni.

Shiffrin je z novimi stopničkami, osmimi to sezono, od tega ima šest slalomskih zmag, kot druga po Švicarju Marcu Odermattu presegla tisoč točk. Zbrala jih je 1033, 150 več od prve izzivalke za veliki globus Rast.

Slovenkama se današnji nastop ni posrečil, kar ni najboljša napoved za olimpijski veleslalom v Cortini d'Ampezzo 15. februarja.

Ana Bucik Jogan, ki tekmuje v svoji zadnji sezoni kariere, je na prvi progi nastopila kot 28., a njen zaostanek 4,19 sekunde ni obetal prav veliko. Na koncu je izpadla iz prve trideseterice na 35. mestu.

Nika Tomšič, ki je nastopila s številko 53, je z zaostankom 5,15 sekunde tekmo končala na 42. mestu.

Na Češkem bo v nedeljo sledil še slalom.