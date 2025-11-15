Schaefer do novega rekorda lige NHL

Hokejisti New York Islanders so na gostovanju v Utahu prišli do svoje tretje zaporedne zmage v podaljških. Mladi Matthew Schaefer je postal najmlajši hokejist, ki je dosegel zadetek v podaljšku v zgodovini severnoameriške lige NHL. Nobena tekma v noči na soboto ni bila odločena po rednem delu igre.

Otočani so v Salt Lake Cityju vpisali svojo četrto zaporedno zmago, že tretjič so nasprotnika premagali po podaljških. Gostje so prevzeli vodstvo po zadetku Emila Heinemana, vendar so domačini rezultat kmalu obrnili v svojo korist. Za mamute sta zadela Dylan Guenther in JJ Peterka in poskrbeli za veselje svojih navijačev na 100. tekmi v zgodovini njihove franšize. Podaljške so Newyorčani izsilili po avtogolu Jonathana Drouina v zadnji tretjini srečanja. V podaljšku je junak tekme postal mladi Matthew Schaefer, ki je po dobrih dveh minutah igre svoji ekipi prinesel zmago. Z lepim strelom je 18-letnik postal najmlajši hokejist, ki je dosegel zadetek v podaljšku tekme redne sezone v zgodovini lige NHL. Schaefer s 15 točkami ostaja najboljši strelec med novinci.

Hokejisti Philadelphia Flyers so po napeti tekmi prišli do zmage nad St. Louis Blues. Za goste sta blestela Trevor Zegras in Christian Dvorak, ki sta dosegla dva zadetka in se podpisala tudi pod asistenco. Moštvo iz Philadelphie se je tako vrnilo na zmagovite tirnice po dveh zaporednih porazih.

Samuel Ersson FOTO: AP icon-expand

Do zmage so gostje prišli šele po kazenskih strelih, Zegras je bil edini hokejist, ki je zadel in tako svoji ekipi prinesel zmago. Dobro tekmo je imel tudi gostujoči vratar Samuel Ersson, ki je zbral 12 obramb. Ubranil pa je tudi zadnja dva kazenska strela domače ekipe, ki ostaja na skromnem 14. mestu zahodne konference.

V nasprotju z New York Islanders, pa so hokejisti Vancouver Canucks doživeli svoj tretji poraz po podaljških. Tokrat so bili boljši Carolina Hurricanes, ki zasedajo drugo mesto vzhodne konference. Najboljši igralec tekme je bil domači Andrei Svechnikov. Rus je dosegel dva zadetka in eno asistenco. Dvakrat je zadel tudi hokejist z največ točkami za Hurricanes v letošnji sezoni, Sebastian Aho. Finec je dosegel tudi zmagoviti gol dobre pol minute pred koncem podaljška.

Carolina Hurricanes FOTO: AP icon-expand

Hurricanes nadaljujejo z dobro rezultatsko formo, na zadnjih osmih tekmah so vpisali šest zmag in ostajajo na drugem mestu vzhodne konference. Kanadčani pa so še tretjič zapored izgubili, trenutno zasedajo trinajsto mesto na zahodu.

V Stockholmu so se udarili hokejisti Nashville Predators in Pittsburgh Penguins. Na tekmi globalne serije so bili presenetljivo boljši Predatorji, ki so zmagali z izidom 2:1. V švedski prestolnici je ekipa iz Nashvilla prišla do svoje prve zmage po petih zaporednih porazih. Švedski as Filip Forsberg je pred domačo publiko v zadnji tretjini izsilil podaljšek.

Filip Forsberg FOTO: AP icon-expand

Steven Stamkos je po 44 sekundah podaljška s svojim četrtim golom v letošnji sezoni svoji ekipi prinesel močno potrebovano zmago. Pingvine je v vodstvo popeljal Evgeni Malkin, ki ostaja hokejist z največ zbranimi točkami za svojo ekipo.

Izidi:

Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 2:1 (podaljšek) Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 4:3 (podaljšek) St. Louis Blues - Philadelphia Flyers 5:6 (kazenski streli) Utah Mammoth - New York Islanders 2:3 (podaljšek)