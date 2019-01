Schimdhoferjeva preprečila zmagovalno vrnitev Sofie Goggia, Štuhčeva 22.

Peti superveleslalom sezone, ki se je zaradi sneženja začel z zamikom ene ure in pol, je prinesel novo superveleslalomsko zmagovalko zime. Po Američanki Mikaeli Shiffrin, ki je zmagala v Lake Louisu, St. Moritzu in Cortini d'Ampezzo, in Slovenki Ilki Štuhec, ki je dobila preizkušnjo v Val Gardeni, je med superveleslalomskimi zmagovalkami v tej zimi tudi 29-letna Avstrijka Schmidhoferjeva. To je njena tretja zmaga v karieri. V letošnji zimi je že dobila oba smuka v kanadskem Lake Louisu, kar sta bili njeni prvi zmagi v svetovnem pokalu.

Avstrijka, mladinska svetovna prvakinja v disciplini iz leta 2007, je bila na superveleslalomih pred letošnjo prvo preizkušnjo na progi Kandahar najvišje v Val Gardeni, ko si je razdelila drugo mesto s Tino Weirather iz Lihtenštajna, zaostala pa le pet stotink sekunde za Štuhčevo. Tokrat je bila kot petnajsta na progi najhitrejša s časom 1:19,98 minute. Zelo uspešna vrnitev po poškodbi je uspela Italijanki Sofii Goggia, ki je na prvi tekmi v tej sezoni osvojila drugo mesto, za zmagovalko je zaostala 23 stotink sekunde. Prve stopničke v sezoni je s tretjim mestom osvojila Švicarka Lara Gut-Behrami, z zaostankom 45 stotink sekunde za zmagovalko.