Schmidhoferjeva odbila napad Shiffrinove, Štuhčeva 21.

Ravno pred nastopom Štuhčeve, ki je tako kot v petek na prvem smuku nosila startno številko 13, je skoraj prišlo do spremembe na mestu vodilne.

Mikaela Shiffrin je bila izredno hitra in zelo dobro na poti do druge karierne smukaške zmage, a je proti koncu nekoliko zašla iz idealne smeri in za Avstrijko na prvem mestu zaostala vsega 13 stotink sekunde za drugo mesto.