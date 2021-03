Schmidhoferjeva še tretjič na operacijski mizi

Avstrijsko smučarko so po grdem padcu v dolino prepeljali s sanmi.

Štajerka Nicole Schmidhofer je 19. decembra pri padcu na smuku v Val d'Iseru prebila zaščitno mrežo in se ujela v prostoru med dvema varovalnima ograjama. Reševalci so ji morali pomagati iz mrež, po polurni prekinitvi tekme pa so jo v ciljno areno prepeljali z reševalnimi sanmi.

Schmidhoferjeva je sezono po zapletenem zlomu, pri katerem je imela pretrgane vse vezi v kolenskem sklepu, predčasno končala, še poroča avstrijska tiskovna agencija APA.