Ščuka blestel v Nemčiji, Ciani pa čez lužo

Odlične igre Luke Ščuke v dresu Braunschweiga niso ostale neopažene. Tik pred iztekom koledarskega leta je bil tako proglašen za najboljšega igralca tedna nemškega državnega prvenstva. Leto 2024 je ob zmagi proti Hamburgu 91:86 zaključil s 17 točkami, osmimi skoki ter dvema podajama. Novo koledarsko leto je začel z osmimi točkami, 11 skoki in dvema podajama, a žal utrpel poraz 74:94 proti Bonnu.

S prav posebnim priznanjem se lahko pohvali tudi njegov sokrajan Saša Ciani. Vodstvo lige ga je namreč izbralo za novinca tedna konference Missouri Valley. Sicer pa je Univerza Illinois-Chicago v prvih dneh leta 2025 zabeležila zmago in poraz. Ciani je na prvi tekmi zbral devet točk, pet skokov in podajo ter na drugi 10 točk, šest skokov in podajo.