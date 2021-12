Se bo po dobrih treh desetletjih ponovila znamenita olimpijska zgodba iz Calgaryja?

Osemintridesetletni Benjamin Alexander – njegov oče je Jamajčan, mati pa Angležinja – je ljubezen do alpskega smučanja odkril pred šestimi leti na dopustovanju v Kanadi, od tedaj pa je obseden z idejo o krstnem jamajškem nastopu v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

V tem primeru bi se ponovila zgodba, ki jo je uprizorila štiričlanska jamajška posadka v bobu na zimskih igrah v kanadskem Calgaryju 1988, po tej neverjetni izkušnji karibskih športnikov pa so v meki filma v Hollywoodu leta 1993 posneli Ledene steze, v izvirniku Cool Runnings."Pred šestimi leti sem v Kanadi najel smučarskega inštruktorja in se spustil po hribu, strast do tega športa pa se ni končala niti po 27 padcih na prvi 'furi'," se svojega prvega stika s smučanjem spominja v Northamptonshiru rojeni Alexander.