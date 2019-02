Hadalin po srebru na SP v Äreju dodal še 3. mesto v Banskem

Štefan Hadalin tako nadaljuje zelo dobre predstave po svetovnem prvenstvu na Švedskem, kjer se je nekoliko nepričakovano ovenčal s srebrno kolajno v alpski kombinaciji. Po superveleslalomskem delu tekme za svetovni pokal v Banskem je 23-letni Vrhničan zasedal visoko 8. mesto z le okroglo sekundo zaostanka za tedaj vodilnim Švicarjem Maurom Caviezlom , za katerega pa se ve, da je slalom njegova najšibkejša disciplina. Vincent Kriechmayr je bil prav tako bolj kot ne odpisan, čeprav je superveleslalom končal na 2. mestu. Boj za najvišja mesta se je tako obetal med dobitniki medalj v tej disciplini na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Äreju – Alexisom Pinturaultom , Štefanom Hadalinom, Marcom Schwarzem in Marcelom Hirscherjem . Schwarz se je zaradi bolečin v kolenu slalomskemu nastopu odpovedal, tako da so bile možnosti za morebitne stopničke – Vrhničanove prve v svetovnem pokalu – toliko večje.

Hadalin je slalom odsmučal v svojem slogu. Brez večjih napak ter z boljšim ritmom v srednjem in spodnjem delu proge je ciljno črto prečkal s pičlo stotinko sekunde zaostanka za tedaj vodilnim Hirscherjem. V startni hišici pa je na svoj nastop čakalo še sedem smučarjev. Pinturault je upravičil vlogo enega od glavnih favoritov za končno zmago, saj je z lepo prednostjo ugnal tako najboljšega smučarja sveta kot tudi našega junaka iz Švedske. Sploh prve slovenske moške stopničke v kombinaciji v svetovnem pokalu so odlična popotnica za nadaljevanje sezone, v katerem bo Štef lovil vrhunske uvrstitve tudi na prihajajočih slalomskih tekmah.



Končni vrstni red (superveleslalom in slalom):

1. A. Pinturault (Fra) 1:55,55

2. M. Hirscher (Avt) +0,68

3. Š. Hadalin (Slo) +0,69

4. R. Tonetti (Ita) +1,11

5. T. Philp (Kan) +1,15

6. M. Caviezel (Švi) +1,17

7. R. Windingstad (Nor) +1,26

8. F. Zubčić (Hrv) +1,38

9. L. Strasser (Nem) +1,81

10. L. Meillard (Fra) +1,90

...

19. M. Hrobat (Slo) +2,95

32. T. Debelak (Slo) +6,28

34. K. Kosi (Slo) +6,36



Vrstni red po superveleslalomu:

1. M. Caviezel (Švi) 1:09,08

2. V. Kriechmayr (Avt) +0,06

3. A. Pinturault (Fra) +0,16

4. R. Baumann (Avt) +0,85

5. R. Tonetti (Ita) +0,88

6. R. Windingstad (Nor) +0,96

7. R. Cochran - Siegle (Zda) +0,99

8. Š. Hadalin (Slo) +1,00

9. S. Rogentin (Švi) +1,16

10. M. Schwarz (Avt) +1,23

...

29. M. Hrobat (Slo) +2,36

39. K. Kosi (Slo) +3,07

42. T. Debelak (Slo) +3,26