Se je za Andrejo Slokar sezona končala, še preden se je začela?

Andreja Slokar je na treningu v Val Senalesu v Italiji padla in si poškodovala levo koleno. Najprej so v bolnišnico v Meranu opravili magnetno resonanco, po kateri je napovedana operacija v Innsbrucku, po kateri bo več znanega, kako bo potekala rehabilitacija. Že pred tem si je pri padcu na treningu v Saas Feeju 21. septembra desno koleno poškodovala Tina Robnik, ki se bo na sneg lahko vrnila šele v začetku prihodnjega leta. Za söldensko uverturo sezone pa je vprašljiva tudi Meta Hrovat zaradi bolečin v desnem kolenu, ki si ga je poškodovala marca na veleslalomu v Lenzerheideju. Za nastop v Söldnu so tako za zdaj zanesljivi slovenski udeleženci Ana Bucik in Neja Dvornik pri ženskah in olimpijski podprvak Žan Kranjec ter Štefan Hadalin pri moških.