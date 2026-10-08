Se Lindsey Vonn vrača na smučarske strmine?

Zvezdnica alpskega smučanja je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo doživela hud padec, s čimer se je neslavno končala njena vrnitev na tekmovalne proge po petletnem premoru. Za nastop v svetovnem pokalu je prejela posebno povabilo, vendar je hiter povratek Američanke v beli cirkus misija nemogoče. Lindsey Vonn, ki bo 18. oktobra dopolnila 42 let, bo novembra znova šla na operacijsko mizo, ko ji bodo med operativnim posegom iz noge odstranili kovinske vsadke in poskrbeli tudi za kolensko križno vez. Okrevanje po tem posegu naj bi trajalo približno šest mesecev.

Lindsey Vonn po operaciji kolena FOTO: Profimedia

Olimpijska prvakinja v smuku iz leta 2010 se je v sezoni 2024/25 vrnila iz tekmovalne upokojitve z željo po osvojitvi še ene olimpijske medalje. V Italijo je prišla kot vodilna smučarka v smukaškem seštevku svetovnega pokala. V Cortini d'Ampezzo je tekmovala s strgano križno vezjo v levem kolenu, poškodbo, ki jo je utrpela pri padcu devet dni prej. Njen olimpijski nastop 8. februarja je trajal zgolj 13 sekund, preden je zadela ob vratca, izgubila ravnotežje in grdo padla.