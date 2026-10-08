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Zimski športi

Se Lindsey Vonn vrača na smučarske strmine?

Aspen, 08. 10. 2026 13.03 pred 53 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Lindsey Vonn po tretji operaciji

Ameriška smučarska zveza je presenetljivo uvrstila zvezdnico Lindsey Vonn v svojo glavno ekipo za prihajajočo sezono 2026/27 svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Zvezdnica alpskega smučanja je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo doživela hud padec, s čimer se je neslavno končala njena vrnitev na tekmovalne proge po petletnem premoru. Za nastop v svetovnem pokalu je prejela posebno povabilo, vendar je hiter povratek Američanke v beli cirkus misija nemogoče.

Lindsey Vonn, ki bo 18. oktobra dopolnila 42 let, bo novembra znova šla na operacijsko mizo, ko ji bodo med operativnim posegom iz noge odstranili kovinske vsadke in poskrbeli tudi za kolensko križno vez. Okrevanje po tem posegu naj bi trajalo približno šest mesecev.

Lindsey Vonn po operaciji kolena
Lindsey Vonn po operaciji kolena
FOTO: Profimedia

Olimpijska prvakinja v smuku iz leta 2010 se je v sezoni 2024/25 vrnila iz tekmovalne upokojitve z željo po osvojitvi še ene olimpijske medalje. V Italijo je prišla kot vodilna smučarka v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

V Cortini d'Ampezzo je tekmovala s strgano križno vezjo v levem kolenu, poškodbo, ki jo je utrpela pri padcu devet dni prej. Njen olimpijski nastop 8. februarja je trajal zgolj 13 sekund, preden je zadela ob vratca, izgubila ravnotežje in grdo padla.

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Utrpela je zapleten zlom golenice. Dejala je, da so ji zdravniki z operacijo rešili nogo pred amputacijo.

Čeprav ameriška zveza z uvrstitvijo zvezdnice v ekipo A ohranja vrata odprta za njeno vnovično tekmovalno vrnitev, bo ključni cilj Vonn v prihodnjih mesecih predvsem popolno zdravstveno okrevanje.

Smučarka je že pred časom potrdila, da se pred sezono 2027/28 zagotovo ne bo vrnila v tekmovalni ritem.

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KOMENTARJI5

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BSSistemTelaze
08. 10. 2026 14.01
Dej dosadna je ze babica,naj gre v pokoj kot sportnica ne pa iskat pozornost.
Odgovori
0 0
pravica1
08. 10. 2026 13.48
Prosi ali voziček ali grob. Upam, da se dobro izide zanjo.
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
08. 10. 2026 13.43
Bravo, ameriski Odermatt smucanja
Odgovori
-2
0 2
SpamEx
08. 10. 2026 13.27
K ma noge u luftu je najbolj srečna
Odgovori
+6
7 1
Apolonia1
08. 10. 2026 13.24
Mislim,da bi bilo bolje,da se "upokoji".Mogoče bi si morala kakšen hobi najti.
Odgovori
+6
7 1
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