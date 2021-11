Še tretji poraz risov

Tudi tokrat je, tako kot tisto proti Franciji, v vratih začel Žan Us (v petek je branil mladi Val Usnik), Slovenci pa so morali za začetek v uvodni tretjini pokazati dobro igro ob igralcu manj na ledu, saj so imeli dve zaporedni izključitvi. Usa in domača obramba nista klonila, a na drugi strani Slovenci tudi niso premagali Davida Madlenerja, ko so bile moči izenačene. Najlepšo priložnosti sta imela Anže Kuralt, ko je po podaji Kena Ograjenška v 12. minuti zadel okvir gola, ter Ograjenšek tri minute zatem. V nadaljevanju so do prvega "power playa" prišli tudi domači, prednost pa je v 27. minuti le izkoristil Ograjenšek, ki je z močnim strelom preusmeril plošček v mrežo, potem ko mu je podal Nik Simšič. A minimalne prednosti Slovenci niso znali dolgo zadržati, saj so Avstrijci že nekaj minut zatem hitro akcijo kronali z izenačenjem, s strelom med nogami je Usa premagal Felix Maxa.

V zadnji tretjini zadetkov ni bilo več, Slovenci so bili precej neučinkoviti, so si pa po prekršku Avstrije v zadnji minuti priigrali priložnost, da bi v podaljšku morda lahko prišli do zmage. A se nato tudi dodatni del ni razpletel po željah domačih, ki jim je plošček ušel iz napadalne tretjine, v protinapad je pobegnil mladi adut Avstrije Marco Kasper in Simšič ga je nepravilno ustavil ob prodoru. Kazenski strel pa je nato 17-letni Kasper rutinirano spremenil v zadetek in poskrbel za zmago Avstrije.

Na Jesenicah so bili v postavi selektorja Matjaža Kopitarja vratarji Luka Gračnar, Žan Us in Val Usnik, branilci Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Mark Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac, Matic Podlipnik, Nejc Stojan, Žiga Urukalo ter napadalci Tadej Čimžar, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Rok Kapel, Gregor Koblar, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Aljaž Predan, Jaka Sodja, Nik Simšič, Erik Svetina, Jaka Šturm in Blaž Tomaževič.

Naslednjič se bo slovenska vrsta predvidoma zbrala februarja, ko bo v Celovcu podoben turnir s štirimi udeleženkami, pred spomladanskim drugoligaškim SP v Ljubljani pa bo nato Slovenija igrala še nekaj prijateljskih tekem.

Izid:

Slovenija - Avstrija 1:2 (0:0, 1:1, 0:0; 0:1).

Ograjenšek 27.; Maxa 31., Kasper 61.