Seattle presenetil prvake, po podaljšku do zmag Tampa in Chicago

Gosti so v drugi tretjini po zadetkih Jadena Schwartza in Jareda McCanna povedli z 2:0. Evan Rodrigues je hitro znižal izid, nato pa je 13 minut pred koncem rednega dela izenačil Bowen Byram. Seattle je nato le kronal boljšo igro v zadnji tretjini (14:5 v strelih na gol), ko je za zmago osem minut pred koncem zadel Karson Kuhlman. "Vse se začne z dobro potezo. Schwartz je to storil, poslal plošček v prazen prostor in mi omogočil, da sem zadrsal za njim. Branilec je bil tesno ob meni. V takih primerih svojega čuvaja raje presekam in s ploščkom drsam na drugo vratnico, vratarja pa premagam od tam, tokrat pa sem videl manjšo luknjo in zatresel mrežo," je veselo ob zmagovitem zadetku razlagal Kuhlman.

Na preostalih današnjih tekmah sta odločitvi padli v podaljšku. V floridskem obračunu je Tampa po zaslugi dveh zadetkov Braydena Pointa slavila s 3:2 proti Florida Panthers. Point je bil ob hokejistu več na ledu na pravem mestu po 2:08 minute podaljška, pred tem pa je na 2:2 izenačil sredi tretje tretjine. Tampo je v vodstvo popeljal Steven Stamkos v prvi tretjini, že v njej pa je izenačil Matthew Tkachuk. Florido je v vodstvo popeljal Rudolfs Balcers ob koncu druge tretjine. Tampa je sicer po petih tekmah vpisala šele drugo zmago v sezoni, Florida pa je ob treh zmagah zabeležila drugi poraz.

Tudi Chicago je do druge zmage v sezoni prišel po dodatnem igralnem času. S 4:3 so premagali Detroit Red Wings, ki so po štirih tekmah s šestimi točkami na sredini lestvice v centralni diviziji. Junak srečanja v vetrovnem mestu je bil Max Domi, ki je zadel po 2:16 minute podaljška. Detroit je dvakrat vodil z dvema goloma prednosti, a so domači po zadetkih Philippa Kurasheva in Connorja Murphyja izsilili podaljšek.

V noči z danes na nedeljo bo z Los Angeles Kings igral tudi Anže Kopitar. Kot kapetan bo kralje na led popeljal v gosteh pri Washington Capitals.

Izidi:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 2:3 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 2:3