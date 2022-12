Elias Lindholm dosegel dva zadetka v razmaku 19 sekund

Tyler Toffoli je dosegel gol in podajo za Flamese, ki so prekinili niz petih zaporednih porazov. Za kanadsko zasedbo iz olimpijskega Calgaryja sta zadela tudi Milan Lucic in Dillon Dube. Jacob Markstrom je dosegel 23 obramb. Tomaš Hertl je dosegel gol in podajo za morske pse, ki so izgubili še drugič zaporedoma. Jared McCann je v Seattlu dosegel odločilni zadetek za zmago ekipe Seattle Kraken proti Winnipeg Jets s 3:2. Za Kraken sta zadela tudi Jordan Eberle in Ryan Donato, Philipp Grubauer pa je zaustavil 15 strelov. Za Jets sta zadela Mark Scheifele in Pierre-Luc Dubois. David Rittich pa je zbral 32 obramb. Winnipeg je prekinil niz petih zmag v gosteh. V Chicagu je Artemij Panarin dosegel gol in dve podaji, Igor Šesterkin je zaustavil 29 strelov, New York Rangersi pa so v nedeljo zvečer s 7:1 premagali Chicago Blackhawkse za sedmo zaporedno zmago.

Minnesota Wild je bila s 4:2 boljša od zasedbe Ottawa Senators za še peto zaporedno zmago, hokejisti ekipe Carolina Hurricanes pa so s 3:2 ugnali Pittsburgh Penguinse, ki so prekinili niz sedmih zmag. Tudi Severna Karolina je vpisala peto zmago po vrsti.

Izidi:

Minnesota Wild - Ottawa Senators 4:2

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 3:2

Chicago Blackhawks - New York Rangers 1:7

Seattle Kraken - Winnipeg Jets 3:2

San Jose Sharks - Calgary Flames 2:5