Sedmi zaporedni poraz ljubljanskih hokejistov

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 31. kroga lige ICEHL izgubili na gostovanju v Salzburgu s 6:2. Ljubljanski hokejisti so se decembra znašli v precejšnji krizi. Zadnjo zmago so dosegli 1. decembra proti Dunaju, sledilo je šest porazov, hkrati pa so zmaji drseli navzdol po lestvici. Tokrat so imeli težko nalogo, da bi slab niz prekinili na Solnograškem, saj je Salzburg eden najtežjih in najbolj neugodnih nasprotnikov za zeleno-bele v ligi.