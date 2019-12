Šef smukaške ekipe po novem razočaranju: 'Preveč smo pasivni'

Italijan Dominik Paris je prvo zmago v letošnji sezoni vpisal prav v Bormiu. Na slovitem Stelviu je še tretjič zapored zmagal na smukaški tekmi za svetovni pokal. Parisu Bormio očitno zelo ustreza, saj je lani tu zmagal tudi v superveleslalomu, v smuku pa prvič že leta 2012. Za domačim junakom dneva in zadnjih let sta se zvrstila Švicar Beat Feuz in Avstrijec Matthias Mayer, ki sta edina za zmagovalcem zaostala manj kot sekundo. Najhitrejši na uradnem treningu, Francoz Brice Roger, je s štartno številko 39 prismučal na sedmo mesto in tako zaokrožil lep francoski ekipni uspeh, v deseterici so bil kar štirje Francozi. Poleg Rogerja še Maxence Muzaton na petem, Matthieu Bailest na šestem in Johan Clareyna desetem mestu. Izmed Slovencev je bil, tako kot na edinem uradnem treningu, najhitrejši Martin Čater (39. mesto). Za njim so se zvrstili Miha Hrobat(45. mesto), Klemen Kosi (51. mesto) in Boštjan Kline (52. mesto). "Bormio je po mojem mnenju, poleg Kitzhbűhla, smuk sezone. Pravi preizkus smučarskega znanja in moške tekmovalnosti. V tem je Dominik Paris očitno najboljši, parirata mu lahko Feuz in Mayer. Naši smukači? Premalo so odločni, preveč so pasivni, premalo zaupajo v svoje sposobnosti. Vsekakor so sposobni osvojiti točke. Fante bom skušal dobro pripraviti na sobotni smuk in nedeljsko kombinacijo. Trdno sem prepričan, da jim lahko uspe," je iz Bormia sporočil trener Pen.