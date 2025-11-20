'Sem še vedno zelo motivirana in grem v lov po formo'

Avstrijski Gurgl bo konec tedna gostil drugi slalom sezone. Pretekli vikend sta na Finskem odlično tekmovali Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan, ki si dobro formo želita pokazati tudi v Avstriji. Novo priložnost za prve točke v slovenskem dresu bo imela tudi Lila Lapanja.

Lila Lapanja je bila šest let članica ameriške reprezentance. FOTO: Osebni arhiv Lile Lapanja icon-expand

V Leviju na Finskem se je Neja Dvornik izkazala s sedmim mestom, zanesljivo pa se je med dobitnice točk vpisala tudi Ana Bucik Jogan. Obe smučarki imata visoke načrte tudi tokrat na Finskem, kjer jima bo družbo tudi tokrat delala Lila Lapanja. Tekmovalni spored je tokrat obrnjen.

V soboto bodo najprej tekmovali moški, kjer Slovenija tudi tokrat nima svoje predstavnika – Miha Oserban bo jutri tekmoval na tekmi evropskega pokala v Leviju. V nedeljo pa so nato na sporedu ženske. Oba dneva je tekmovalni program enak. Prva vožnja ob 10.30, finalna pa ob 13.30.

Neja Dvornik FOTO: AP icon-expand

"Po tekmi v Leviju so občutki za Gurgl dobri. Imela sem dobro tekmo tam in grem sedaj lahko samozavestno v novo tekmo. V vmesnem obdobju smo naredili dva treninga veleslaloma, sedaj pa nas čaka še trening slaloma pred tekmo, da dobim nazaj prave občutke za tekmovanje," je za uradno spletno stran SZS dejala Neja Dvornik.