Semenič drugič v tem vikendu zmagal na Bergislu

Anže Semenič je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo celinskega pokala v Innsbrucku, uspeh so dopolnili Jan Bombek, Žak Mogel in Domen Prevc, ki so se razvrstili od četrtega do sedmega mesta. Semenič je z drugo zmago v dveh dneh maksimalno izkoristil skakalni vikend na hribu Bergisl v Innsbrucku.

Po včerajšnji zmagi je bil danes Anže Semenič nepremagljiv po skoku dneva v finalni seriji, ko je pristal pri 128.5 metrih in je s 125.5 metri v prvi seriji zbral 245,9 točk. Drugi je bil domačin Ulrich Wohlgennant s 125 in 123 metri ter 235,6 točkami, tretji pa njegov rojak Thomas Lackner s 124.5 in 122.5 metri ter 234,1 točkami.

Tik pod zmagovalnim odrom sta ostala Jan Bombek s 120.5 in 125 metri ter 231,6 točkami in Žak Mogel s 125 in 121 metri ter 228,7 točkami. Domen Prevc je zasedel sedmo mesto z 224,7 točkami, Tilen Bartol je bil 14., Patrik Vitez pa je končal na 16. mestu.

icon-expand Anže Semenič FOTO: Damjan Žibert

Semenič je včerajšnjo prvo tekmo celinskega pokala v avstrijskem Innsbrucku dobil po le eni izvedeni seriji, saj je drugo serijo odneslo močno sneženje. Njegov uspeh sta dopolnila Bombek s tretjim in Mogel s sedmim mestom.