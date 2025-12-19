Naslovnica
Zimski športi

Senzacionalna zmaga Čeha Zabystrana v Val Gardeni

Val Gardena, 19. 12. 2025 13.29 pred 40 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Jan Zabystran

Češki alpski smučar Jan Zabystran je senzacionalni zmagovalec moškega superveleslaloma za svetovni pokal v Val Gardeni. Dolgo časa je kazalo na novo (pričakovano) zmago švicarskega kralja belih strmin Marca Odermatta, ki pa je na koncu za 22 stotink sekunde moral priznati premoč omenjenemu Čehu.

Vodilni smučar v skupnem seštevku in najboljši superveleslalomist zime Marco Odermatt, ki je pred 24 urami slavil na skrajšanem sprinterskem smuku, je v ciljni areni po izjemni predstavi prejemal čestitke za zmago. A tekme še ni bilo konec. V optimalnih razmerah, po otoplitvi je znova pritisnil mraz, meglo je zamenjalo sonce, so bili smučarji vse hitrejši.

Idealne razmere je izkoristil Jan Zabystran, ki je premagal vse pasti proge Saslong, in v cilju za 22 stotink sekunde Odermatta potisnil na drugo mesto. Čeh je Švicarja tako prikrajšal za 51. karierno zmago v svetovnem pokalu. Zabystran je bil v svetovnem pokalu pred današnjim češkim petkom pod Dolomiti najvišje osmi, in sicer letos marca na superveleslalomu v Kvitfjellu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boj za tretje mesto je na zanimivi tekmi dobil domačin Giovanni Franzoni (+0,37), ki je s tretjim mestom dosegel karierne premierne stopničke v svetovnem pokalu. Zabystran, ki je do zmage prišel na svoji 57. tekmi v svetovnem pokalu, na 22. tekmi v superveleslalomu, se je z dosežkom pridružil olimpijski prvakinji v disciplini Ester Ledecki. Ta je v svetovnem pokalu doslej štirikrat zmagala, dvakrat na smukih in dvakrat na superveleslalomih, Šarka Strachova, z dekliškim priimkom Zahrobska, pa je pred njima blestela v tehničnih disciplinah.

Najboljši Slovenec Miha Hrobat je bil zelo hiter v zgornjem delu, imel je celo drugi najboljši čas drugega odseka. a ni bil zanesljiv povsem do cilja. Kot je dejal, ni imel pravega oprijema, primerila se mu je tudi napaka. Kranjčanu je zaostanek 1,36 sekunde prinesel tri točke za seštevek svetovnega pokala. Na prvem smuku v četrtek je bil 29.

Miha Hrobat je z zaostankom dobre sekunde in 35 stotink osvojil 25. mesto.
FOTO: AP
FOTO: AP

"V zgornjem delu je bilo danes v primerjavi z včerajšnjim smukom zelo dobro, potem pa se je spremenila snežna podlaga in enostavno nisem imel nobenega oprijema," je imel po tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke Hrobat. "Zdaj me čaka analiza s serviserjem, kaj se je zgodilo, ker je bilo, kot da ne bi imel robnika na smučeh, zato sem 'borbal', kako bom sploh prišel do cilja s čim manj težavami, žal je bila napaka, nisem mogel ostati v liniji. Je, kar je," je zmajeval z glavo Hrobat.

"Sem sposoben veliko več, upam, da mi bo oprema jutri bolj služila, ni konec sveta zaradi dveh slabih rezultatov, ne bom obupal," je še dejal.

Vrstni red moškega superveleslaloma (Val Gardena):
1. J. Zabystran (Češ) 1:24,86

2. M. Odermatt (Švi) +0,22

3. G. Franzoni (Ita) +0,37

4. N. Allegre (Fra) +0,44

5. M. Bailet (Fra) +0,47

6. C. Innerhofer (Ita) +0,53

7. D. Hemetsberger (Avt) +0,68

8. S. Rogentin (Švi) +0,71

9. V. Kriechmayr (Avt) +0,72

10. R. Haaser (Švi) +0,74

25. M. Hrobat (Slo) +1,36

Kralji končali niz štirih porazov, Kopitar prispeval podajo

komarec
19. 12. 2025 14.34
Tu se dela največjo reklamo tujim športnikom. Saj razumem, naši pač ne dosegajo dobrih uvrstitev.
Mambo
19. 12. 2025 14.27
Naši odlični. Spet je nazaj Coubertin "važno je sodelovati, ne zmagati".
bibaleze
