Senzacionalna zmaga Čeha Zabystrana v Val Gardeni

Vodilni smučar v skupnem seštevku in najboljši superveleslalomist zime Marco Odermatt, ki je pred 24 urami slavil na skrajšanem sprinterskem smuku, je v ciljni areni po izjemni predstavi prejemal čestitke za zmago. A tekme še ni bilo konec. V optimalnih razmerah, po otoplitvi je znova pritisnil mraz, meglo je zamenjalo sonce, so bili smučarji vse hitrejši. Idealne razmere je izkoristil Jan Zabystran, ki je premagal vse pasti proge Saslong, in v cilju za 22 stotink sekunde Odermatta potisnil na drugo mesto. Čeh je Švicarja tako prikrajšal za 51. karierno zmago v svetovnem pokalu. Zabystran je bil v svetovnem pokalu pred današnjim češkim petkom pod Dolomiti najvišje osmi, in sicer letos marca na superveleslalomu v Kvitfjellu.

Boj za tretje mesto je na zanimivi tekmi dobil domačin Giovanni Franzoni (+0,37), ki je s tretjim mestom dosegel karierne premierne stopničke v svetovnem pokalu. Zabystran, ki je do zmage prišel na svoji 57. tekmi v svetovnem pokalu, na 22. tekmi v superveleslalomu, se je z dosežkom pridružil olimpijski prvakinji v disciplini Ester Ledecki. Ta je v svetovnem pokalu doslej štirikrat zmagala, dvakrat na smukih in dvakrat na superveleslalomih, Šarka Strachova, z dekliškim priimkom Zahrobska, pa je pred njima blestela v tehničnih disciplinah. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je bil zelo hiter v zgornjem delu, imel je celo drugi najboljši čas drugega odseka. a ni bil zanesljiv povsem do cilja. Kot je dejal, ni imel pravega oprijema, primerila se mu je tudi napaka. Kranjčanu je zaostanek 1,36 sekunde prinesel tri točke za seštevek svetovnega pokala. Na prvem smuku v četrtek je bil 29.

Miha Hrobat je z zaostankom dobre sekunde in 35 stotink osvojil 25. mesto. FOTO: AP