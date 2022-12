Šesti poraz Anaheima, četrta zmaga Minnesote

Zasedba Minnesota Wild je še na začetku tretje tretjine obračuna v Teksasu vodila s 5:1 proti domači zasedbi Dallas Stars. A se je Dallas vrnil in v dvorani American Airlines z golom, pod katerega se je podpisal Roope Hintz, izenačil na 5:5 in izsilil podaljšek. Ta je minil brez zadetkov, o zmagovalcu so odločali kazenski streli, zmago pa so s 6:5 odnesli gostje iz Minnesote. "Za nami je težka tekma. Res so nas napadli," je dejal napadalec Minnesote Joel Eriksson Ek: "Mislili smo le na to, kako preživeti in omiliti njihov napad." Kiril Kaprizov je še na šesti tekmi po vrsti dosegel gol, Marc-Andre Fleury pa je zbral 30 obramb za Wild. Najboljši igralec tekme je bil član domače zasedbe Roope Hintz s tremi zadetki in podajo, Jason Robertson pa je z golom in podajo podaljšal svoj niz točk na 18 tekem za zvezde, ki so točko osvojile na desetih od zadnjih 11 tekem. Jake Oettinger je ob 16 strelih na gol dovolil štiri zadetke, nato pa ga je na začetku tretje tretjine v vratih Dallasa zamenjal Scott Wedgewood, ki je zbral 14 obramb. Dallas s 33 točkami ostaja na vrhu centralne skupine, Minnesota ima pet točk manj. Semjon Varlamov je zbral 21 obramb, New York Islandersi pa so v nedeljo v dvorani UBS Arena v Elmontu v New Yorku dosegli tri zadetke v drugi tretjini in s 3:0 premagali Chicago Blackhawkse. Varlamov prvič to sezono na tekmi ni prejel zadetka. Izkušeni vratar iz Samare je prišel do svojega 37. "shutouta" v NHL. "To je bila pomembna zmaga za nas," je dejal Varlamov: "Mislil sem, da smo igrali odličen hokej. Uspelo mi je nekaj obramb tako kot v prvi tretjini in to mi je vlilo samozavest, prav tako ekipi. V drugi tretjini smo bili zelo močni, igrali smo dobro in ustvarili veliko priložnosti za gol." Matt Martin, Zach Parise in Brock Nelson so zadeli za Otočane. Arvid Soderblom je zbral 37 obramb za Blackhawkse, ki so izgubili devet od desetih tekem. Ville Husso je zbral 32 obramb za Detroit Red Wingse za zmago s 4:2 proti Columbus Blue Jacketsom v dvorani Nationwide Arena v Ohiu.