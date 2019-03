Šešumova po razhodu z Ilko: Velika športnica, uspehov bo še veliko

"Najprej bi se želel Darji in Ilki zahvaliti za izkazano zaupanje pred štirimi leti, ko sta me povabili v svoj samostojni projekt. Vsi smo se vrgli vanj več kot stoodstotno in rezultate oz. zgodbo poznate vsi. Za vse nas so bili to trenutki in čustva, ki bodo ostala za vedno. Nekaj, kar imamo resnično le mi, vpeti v to zgodbo. In v tem trenutku najlepša hvala obema. Ilka tebi, izredni šampionki in neumorni borki, ter tebi Darja, motorju ekipe in vizionarki ..."je bil prvi odziv še do nedavnega Ilkinega trenerja Grege Koštomaja. "A kot vse v življenju ima tudi ta zgodba nekakšen konec. Vsaj kar se tiče našega sodelovanja. Verjamem, da bomo –od sedaj vsak po svoje –ponovno lovili nove izzive in športne cilje ter našli poti do njih. Še enkrat iskrena hvala tudi vsem ostalim sodelavcem in vpletenim, ki so pomagali in prispevali pomemben delež v tej naši zgodbi," je zaključil Koštomaj.