Sezona Eme Klinec je zaradi poškodbe končana

Ema Klinec je po včerajšnjem padcu na državnem prvenstvu v Planici danes opravila še dodatne preglede in slikanja levega kolena pri dr. Mateju Drobniču v Ljubljani. Potrjena je bila kompletna poškodba sprednje križne vezi in manjša kostno-hrustančna udarnina notranjega dela kolena, zaradi česar bo potrebna bo operativna rekonstrukcija vezi so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Po prvi seriji je Klinčeva premočno vodila, v finalu pa je pri doskoku padla.

Slovenska reprezentantka naj bi se v tekmovalni pogon znova vrnila čez pol leta. “Počutim se dobro. Včeraj sem bila še jezna, danes pa sem že z nogami na tleh in sem vesela vse podpore, ki sem jo bila deležna od včeraj. Verjamem, da se bo vse obrnilo meni v prid in upam, da se vrnem čim prej," je dejala Klinčeva.