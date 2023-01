Shiffrinova: Morda bom potrebovala malo časa, da ugotovim, kaj naj rečem

Potem ko je 8. januarja v Kranjski Gori izenačila rekord nekdanje sotekmovalke in rojakinje Lindsey Vonn po številu zmag v svetovnem pokalu za ženske, je Mikaela Shiffrin izjavila, da upa, da bo nekoč spet tako dobro odsmučala veleslalomsko tekmo. Zgolj 16 dni je trajalo, da je ameriška zvezdnica ponovila to mojstrsko predstavo, zdaj pa je sama najuspešnejša tekmovalka svetovnega pokala v alpskem smučanju vseh časov.

Toda Američanka je bila kos nalogi, ohranila je svojo prednost iz prve vožnje po strmem srednjem delu, nato pa jo je povečala, ko je prečkala ciljno črto.

"Pred drugo vožnjo sem bila nekoliko nervozna, a večinoma sovražim čakanje, in končno, ko je bil čas, da sem se pognala po progi, je vse potihnilo in v vsakem zavoju sem pritiskala, kolikor sem lahko," je dejala in še dodala: "Na nekaterih mestih sem bila malce predivja, a se mi je zdelo tako čisto. Mislila sem, da ne bom hitrejša od Gut-Behramijeve, morda pa bom vseeno blizu, potem pa sem nekako prišla do cilja."