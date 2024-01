Mikaela Shiffrin po 'sreči v nesreči': Zelo sem hvaležna, da ni hujšega

Do nje so prišli reševalci. Po nekaj mučnih trenutkih se je le usedla ter se nato dvignila pokonci. A se je videlo, da je hud padec pustil posledice. Ker ni mogla preložiti teže na levo nogo, je s pomočjo palic zapustila progo. Tekma je bila prekinjena za več kot 20 minut, saj so Shiffrinovo morali evakuirati s hriba s helikopterjem. Z reševalnim vozilom so jo nato prepeljali do klinike v Cortini, kjer so opravili prvi pregled in ugotovili, da si pri padcu ni poškodovala kolenskih vezi. To je bil sicer drugi smuk za Američanko v sezoni, potem ko je na uvodnem v St. Moritzu zmagala.