Shiffrinova poimenovala sedmega severnega jelena

"Obvestilo, ki ste ga vsi čakali. Všeč so mi bili vsi predlogi za imena severnih jelenov, ki ste jih poslali. Končno sem se odločila za ime, ki ga mnogi ne bi pričakovali, in sicer Grogu!" je na Instagramu zapisala Shiffrinova.

Shiffrinova , ki je slavila po napaki in odstopu Slovakinje Petre Vlhove v finalni vožnji, se takoj po zmagoslavju in podelitvi nagrad ni spomnila imena za "svojega" še sedmega severnega jelena, ki bo sicer ostal del črede severnih jelenov na Laponskem. Zato se je obrnila na svoje sledilce in navijače in jih prosila, naj ji posredujejo predloge za imena za jelena.

"Grogu (Baby Yoda) je eden mojih najljubših likov vseh časov. Njegove domislice so tako smešne, hkrati pa je prikupen in nevaren. Lani med sezono sem ga začela uporabljati kot navdih, ko sem postala živčna na tekmah, in to je postala nekakšna interna šala z mojo ekipo in družino. V bistvu vedno, ko se zdi, da čutim velik pritisk, mi nekdo blizu zašepeta "Groguuuuu!" In to mi je pomagalo, da sem se lahko znova zbrala," je zapisala 28-letnica.

Shiffrinova je od leta 2013 na tem prizorišču v Leviju nanizala sedem zmag, kar pomeni, da je postala botra severnim jelenom, večino je poimenovala po junakih iz animiranih filmov. To so Rudolph, Sven, Mister Gru, Ingemar, Sunny, Lorax in Grogu.