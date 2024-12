Mikaela Shiffrin pomirila armado navijačev: Nič ni zlomljenega

Ne samo zbranim ameriškim navijačem v areni smučarskega središča v Killingtonu, srce je (vsaj za trenutek) zastalo prav vsej "armadi" navijačev Mikaele Shiffrin, ki je grdo padla v drugem teku veleslaloma, ko je bila na poti do nove suverene zmage. Ker so legendarno Američanko v dolino odpeljali s sanmi, je bila skrb navijačev razumljivo na stopnji alarma ... Prva skrb vseh je bila potencialno hujša poškodba kolena ... Ameriška smučarska zvezdnica je sicer zamudila prvo priložnost, da bi se zapisala v zgodovino alpskega smučanja kot prva športnica, ki je zmagala na 100 tekmah svetovnega pokala.

A kot kaže, z Mikaelo Shiffrin ni hudega. To je z obvestilom na svetovnem medmrežju potrdila tudi 29-letna Američanka, ki pa preventivno ne bo nastopila na domačem slalomu. "Ni hudega. Hvala za skrb. Je pa res, da se ta hip težko premaknem," je svojim oboževalcem in tudi radovednežem sporočila Američanka, ki je v finalu v ciljni strmini grdo padla in ni končala tekme. Na prvi progi je postavila najboljši čas in je nastopila kot zadnja v finalu.

Grd padec Mikaele Shiffrin FOTO: AP icon-expand

Ameriška in svetovna javnost je bila sicer v velikem pričakovanju zgodovinskega mejnika. Lov Američanke na magično stotico se je končal pred ciljem v zaščitnih mrežah, odvil se je najmanj zaželen scenarij. Po padcu prve zvezdnice karavane so navijači na tribunah obnemeli, po mučnih trenutkih pa so tekmovalke z zadržkom proslavljale uvrstitve na stopničke

